Рикардо Родригес: когда я был маленьким, то смотрел почти все матчи «Милана»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес, который накануне прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан», сообщил, что давно следил за выступлениями россонери.
«Я всегда следил за „Миланом“, это началось много лет назад. Когда я был маленьким, то смотрел почти все матчи „Милана“. Это отличный клуб, вместе мы хотим вернуться на вершину.
Кумиры? У меня их не было, мне нравилась вся команда. Я смотрел матчи „Милана“ именно потому, что считал их отличной командой», — сказал Родригес в интервью Sky.
«Милан» объявил о продлении контракта со Сторари на один год