Эдегор: «Реал» верит в меня, но решил оставить в аренде в «Херенвене» ещё на год

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Херенвен», поделился впечатлениями от игры в Нидерландах.
«Это было мое решение, но «Реал»сделал все, чтобы сделка осуществилась. Это был мой выбор, потому что я хотел играть. Для меня было важно играть на высшем уровне. Если бы такого варианта не возникло, я бы остался в Мадриде, где ежедневные тренировки с лучшими из лучших приносили мне большую пользу. В конце сезона было решено, что я должен остаться здесь еще на год. Я чувствую, что принял правильное решение, я присоединился к клубу, который мне подходит, имеет большую историю и способствует развитию молодых игроков.
В «Реале» у меня была возможность тренироваться с лучшими игроками мира, клуб по-прежнему верит в меня. Они сказали, что будут следить за тем, как я играю. Скауты «Реала» постоянно смотрят мои матчи, я часто общаюсь с представителями клуба", — сказал Эдегор в интервью TV 2.
Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании минувшего сезона «Реал» имел право вернуть его в свои ряды. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 18-летний игрок забил один мяч и отдал три голевые передачи в 16 встречах.