Защитник дортмундской «Боруссии» Гинтер может перейти в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, пишет The Guardian.
Сообщается, что аргентинский специалист хотел видеть 23-летнего футболиста в своей команде ещё прошлым летом. Кроме «Тоттенхэма», возможность трансфера Гинтера обсуждает «Хоффенхайм». Немецкий клуб оценивает молодого защитника в € 17 млн.
В прошлом сезоне Гинтер провёл 29 матчей в чемпионате Германии. Он вошёл в заявку сборной Германии на Кубок конфедераций — 2017.