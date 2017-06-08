Вентура: в Италии сборную любят судить по результату одного матча

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентуро поделился впечатлениями от победы над командой Уругвая в товарищеском матче. Встреча проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.
«Сборная Италии отнеслась к матчу серьезно и не дала сопернику создать у своих ворот ровным счетом ничего. При этом у нас самих было 6-7 хороших моментов. Нам еще многое предстоит сделать, к сожалению, времени для этого не так много, но мы хотели закрепить схему игры, основные принципы. Я счастлив, игроки должны быть довольны собой.
В Италии часто считают игрока хорошим или плохим на основании одного удара. Точно так же сборную любят судить по результату одного матча. Трудно сделать игру команды организованной за такой короткий промежуток времени", — сказал Вентура в эфире Rai Sport.