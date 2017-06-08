Уциев: все футболисты очень рады, что «Терек» переименовали в «Ахмат»

Защитник Ризван Уциев отметил, что положительно воспринял новость о переименовании «Терека» в «Ахмат».
«Это очень приятная новость для нас, все футболисты были очень рады и поддерживают эту инициативу. И у нас, конечно же, будет ещё больше ответственность перед всеми нести имя Ахмат-Хаджи Кадырова. Это большая честь, и мы постараемся оправдать это доверие.
Хотелось бы поблагодарить Рамзана Кадырова за то, что он одобрил решение переименовать клуб „Терек“ в „Ахмат“. Это для нас очень приятная новость. Рамзан Ахматович уделяет нам очень большое внимание, всегда поддерживает во всём. Мы приложим все силы, чтобы играть лучше и добиваться больших побед», — сказал Уциев в интервью, которое опубликовано на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».
Видео интервью можно посмотреть на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».