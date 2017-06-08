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Митришев: постараемся биться за «Ахмат», станет больше ответственности

8 июня 2017, четверг. 00:26. Футбол

Нападающий Магомед Митришев рассказал, как отреагировал на новость о переименовании «Терека» в «Ахмат».

«Мы, футболисты, восприняли новость положительно. Для нас это, можно сказать, новая эпоха — не только для нас, но и для всех болельщиков. Руководство клуба приняло правильное решение, а мы постараемся биться за ФК „Ахмат“ и достойно представлять его на футбольной арене.

Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Хотелось бы ещё сказать спасибо главе нашей республики Рамзану Кадырову, который создал все условия не только для футбола, но и для спорта в целом. Осталось только работать», — сказал Митришев в интервью, которое опубликовано на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».

Видео интервью можно посмотреть на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».

Уциев: все футболисты очень рады, что «Терек» переименовали в «Ахмат»
Источник: Официальная страница ФК "Терек" в "Инстаграме" Сообщить об ошибке
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Терек Магомед Митришев
Новости. Футбол
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