Митришев: постараемся биться за «Ахмат», станет больше ответственности

Нападающий Магомед Митришев рассказал, как отреагировал на новость о переименовании «Терека» в «Ахмат».
«Мы, футболисты, восприняли новость положительно. Для нас это, можно сказать, новая эпоха — не только для нас, но и для всех болельщиков. Руководство клуба приняло правильное решение, а мы постараемся биться за ФК „Ахмат“ и достойно представлять его на футбольной арене.
Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Хотелось бы ещё сказать спасибо главе нашей республики Рамзану Кадырову, который создал все условия не только для футбола, но и для спорта в целом. Осталось только работать», — сказал Митришев в интервью, которое опубликовано на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».
Видео интервью можно посмотреть на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».