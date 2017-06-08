Эль-Шаарави: я довольно давно не играл за сборную и очень хотел показать себя

Форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави поделился впечатлениями от победы над командой Уругвая в товарищеском матче. Встреча проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.
«Я в полном порядке как физически, так и психологически. Я уже довольно давно не играл за сборную Италии и очень хотел показать себя. Это только товарищеский матч, но мы его выиграли, так что я доволен. Как и любой футболист, играющий на таком уровне, я отдаю все силы в матчах за клуб и сборную.
Я действительно верю в свои возможности. Уверенность имеет фундаментальное значение для всех игроков, а для меня — особенно. К концу сезона у меня появилось гораздо больше уверенности", — сказал игрок в эфире Rai.