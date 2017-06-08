Мората: может, в следующем сезоне мы с Хамесом уже не будем партнёрами

Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился впечатлениями от ничьей с Колумбией в товарищеском матче. Встреча проходила в Мурсии (Испания) на стадионе «Нуэва Кондомина» и завершилась со счетом 2:2. По окончании игры Мората пообщался с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, вместе с которым играет за «Реал».
«Всегда хочется играть за свою сборную. Если у меня нет тяжелой травмы, я всегда с удовольствием приеду в расположение национальной команды. Мы едва не проиграли сегодня, но сумели спастись, и это хороший знак. Похожая ситуация вполне может случиться в плей-офф чемпионата мира.
О чем мы с Хамесом говорили после игры? Кто знает, может в следующем сезоне мы уже не будем партнерами. Очень надеюсь, что этого не случится — я его очень люблю. Хамес отличный игрок", — сказал Мората в эфире Tele 5.