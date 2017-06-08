«Ганновер» приобрёл полузащитника «Боруссии» М Корба

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Юлиан Корб перешёл в «Ганновер», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение между сторонами подписано до лета 2020 года.
В минувшем сезоне 25-летний Корб не был стабильным игроком основы «Боруссии» и провёл всего 12 матчей в Бундеслиге, однако результативными действиями не отметился.
Клуб из Мёнхенгладбаха по итогам сезона занял 9-е место в турнирной таблице первой Бундеслиги. «Ганновер» вернулся в элиту немецкого футбола, заняв 2-е место во второй Бундеслиге.