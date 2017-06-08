Диего Коста: Конте сообщил мне, что я не вхожу в его планы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил нападающему команды Диего Косте, что тот не входит в его планы на следующий сезон. 28-летний бомбардир получил от итальянского специалиста письмо по электронной почте после товарищеского матча между сборными Испании и Колумбии (2:2).
«Конте прислал мне сообщение по электронной почте, в котором написал, что я не вхожу в его планы. Если он не видит меня в команде, я буду искать новый клуб.
Возвращение в «Атлетико»? Было бы неплохо, но нужно над этим хорошенько подумать. Следующий сезон будет предшествовать чемпионату мира, и я не могу не играть 3-4 месяца», — приводит слова Косты Daily Mail.