«Рома» согласовала с «Сассуоло» компенсацию за Ди Франческо

«Рома» договорилась с «Сассуоло» по поводу перехода в римский клуб главного тренера этой команды Эусебио Ди Франческо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, «Сассуоло» не хотел отпускать наставника, требуя компенсацию. Однако римлянам удалось договориться, чтобы такой компенсацией стали не деньги, а один из футболистов «Ромы».
Ожидается, что о назначении 47-летнего специалиста «Рома» объявит до конца текущей недели.
В минувшем сезоне «Сассуоло» под руководством Ди Франческо занял 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» стала серебряным призёром.