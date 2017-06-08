«Партизан» и «Црвена Звезда» поведут борьбу за полузащитника «Амкара» Йовичича

Полузащитник «Амкара» Бранко Йовичич попал в сферу интересов двух грандов сербского футбола — «Партизана» и «Црвены Звезды», сообщает Mozzart Sport.
Действующий контракт 24-летнего серба с пермским клубом рассчитан до лета 2018 года. Согласно данным источника, «Амкар» согласится продать футболиста примерно за € 200-300 тысяч.
Йовичич перешёл в «Амкар» в сентябре 2014 года. В сезоне-2016/17 футболист провёл 21 матч в российской Премьер-лиге, однако лишь в 8 из них вышел в основном составе. На счету хавбека 1 забитый мяч.
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