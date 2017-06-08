Алексис показал себя в образе старика в ролике, посвящённом Кубку конфедераций

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес оригинальным способом отрекламировал участие своей национальной команды в Кубке конфедераций — 2017. На своей странице в «Инстаграме» Санчес выложил видеоролик, в котором он предстаёт в образе пожилого человека, рассказывающего внуку о своём прошлом, в частности, о победе Чили на Кубке Америки — 2015.
В ролике показывается, как тысячи болельщиков чилийской сборной праздновали успех 2015 года. На вопрос ребёнка, где его «дедушка» был в тот момент, Санчес отвечает: «Я писал историю».
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
В финале Кубка Америки 2015 года сборная Чили в серии пенальти обыграла Аргентину (0:0, 4:1 пен.)