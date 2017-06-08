Видео: 10 лучших голов в Бундеслиге сезона-2016/17

На официальном канале немецкой Бундеслиги в YouTube опубликован видеоролик с нарезкой 10 лучших голов сезона-2016/17.
Лучшим признан гол полузащитника «Шальке» Набиля Бенталеба в ворота «Аугсбурга» в седьмом туре. Хавбек неотразимо пробил из-за пределов штрафной, и мяч, задев перекладину и штангу, залетел в ворота.
Вторую позицию занял точный удар со штрафного полузащитника «Кёльна» Марселя Риссе в игре против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (11-й тур).
Тройку лучших замкнул гол хавбека «Баварии» Хаби Алонсо во встрече первого тура с «Вердером».
Видео можно посмотреть в YouTube.