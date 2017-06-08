«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта

«Барселона» достигла принципиальной договорённости о новом контракте с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena Ser. Ожидается, что контракт будет подписан по схеме «3+1», а сумма отступных за Месси возрастёт с € 250 млн до € 400 млн. Предполагается, что подписание соглашения произойдёт не ранее 30 июня, поскольку новый контракт Лионеля будет заложен в клубный бюджет следующего сезона, средства из которого можно будет начать расходовать с июля.
Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2018 года. В сезоне-2016/17 Месси провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Также на его счету 9 матчей и 11 голов в Лиге чемпионов. «Барселона» по итогам минувшего сезона заняла второе место в испанской Примере, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.