«Зенит», ЦСКА и «Спартак» — в топ-50 лучших клубов Европы по версии Gracenote

Три российских клуба вошли в топ-50 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Лучшим клубом России признан «Зенит», расположившийся на 22-м месте. ЦСКА занял 27-е место, «Спартак» — 40-е. Неподалёку от топ-50 расположились «Краснодар» (55) и «Ростов» (57).
Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — «Бавария». Пятёрку сильнейших замыкают «Атлетико» и «Ювентус».
Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках (в отличие от рейтинга УЕФА). При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.