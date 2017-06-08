Пике: думаете, болельщики сборной Испании считают меня сепаратистом?

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике прокомментировал то, что вновь подвергся освистыванию болельщиками в товарищеском матче «Красной фурии» с Колумбией (2:2).
«Почему это вас волнует? Зачем на этом концентрироваться? Почему нельзя говорить о самом футболе? Вы придаёте этому такую важность, что спрашиваете меня об этом целых полтора года. В последнее время меня перестали освистывать, но вы устроили опрос „Нужно ли освистывать Пике?“. Вы думаете, меня считают сепаратистом? Я никогда не говорил о сепаратизме. Я счастлив выступать за сборную Испании, и пытаюсь доказывать в каждой игре, что достоин быть её капитаном», — приводит слова Пике Marca.