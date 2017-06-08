«Реал» не готов платить «Монако» за Мбаппе больше € 85 млн

Максимальная сумма трансфера, которую мадридский «Реал» готов предложить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, — € 85 млн, сообщает Abc. Кроме того, «галактикос» готовы выплатить ещё € 10 млн в виде бонусов в течение пяти лет с момента перехода.
Однако «Монако» хочет получить за форварда не менее € 135 млн. Кроме того, сам игрок в настоящее время склоняется к тому, чтобы остаться в родном клубе ещё как минимум на один сезон.
Ранее Gazzetta dello Sport сообщала, что руководство лондонского «Арсенала» готово выделить € 150 млн на покупку Килиана Мбаппе.
Задание на лето. 4 трансферные цели для мадридского «Реала»
Составляем трансферный план на лето для мадридского «Реала», который 3 июня выиграл третий за четыре года Кубок чемпионов.