Лопетеги: Пике? Каждый делает, что хочет, но плохо, когда освистывают футболиста

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал свист болельщиков команды в адрес её защитника Херарда Пике. Футболист «Барселоны» в очередной раз подвергся освистыванию в товарищеском матче испанцев с национальной командой Колумбии. Играя на своём поле, испанцы завершили встречу ничьей со счётом 2:2.
«Пике? Каждый делает то, что хочет, но плохо, когда освистывают футболиста. Херард не жалеет сил на поле, его отдача в матчах за сборную не вызывает сомнений. Так что такое отношение болельщиков к Пике несправедливо», — приводит слова Лопетеги Marca.
Пике: возможно, я необъективен в атаках на «Реал», но ни в чём не раскаиваюсь