Месси встретился с подростками из Австралии, родственники которых больны раком

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси встретился с двумя подростками — членами австралийского благотворительного сообщества по борьбе с раком CanTeen в Мельбурне.
«Мельбурн Сити» организовал для Джорджии-Мэй и Дениса экскурсию по футбольной академии клуба, и Лионель Месси преподнёс сюрприз двум подросткам, неожиданно встретив их на поле. Нападающий подарил им по паре бутс, а также подписал их футболки.
Месси тренируется в Мельбурне вместе со сборной Аргентины в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии, который запланирован на 9 июня.
Видео встречи Месси с юными болельщиками можно посмотреть в «Твиттере».
CanTeen — австралийская благотворительная организация для молодых людей 12-24 лет, столкнувшихся с раком. От этой болезни страдает сестра Джорджии-Мэй, а также мать Дениса.