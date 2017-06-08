Зельке: мне слишком рано переходить в клубы АПЛ

Нападающий «РБ Лейпциг» Дэйви Зельке прокомментировал свой переход в берлинскую «Герту». В услугах футболиста были заинтересованы и некоторые клубы английской Премьер-лиги.
«Мне слишком рано переходить в клубы АПЛ. А переход в «Герту» — отличный шаг для меня. Рад, что и в следующем сезоне буду играть в Бундеслиге», — приводит слова Зельке интернет-издание Sport1.
У Зельке в минувшем сезоне не было большой игровой практики. Он принял участие в 21 матче чемпионата Германии, однако в основном составе выходил на поле в 2 играх. Футболист стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.