Агент Пауло Дибалы опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Пьерпаоло Триулци опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Триулци сообщил, что его клиент не собирается покидать туринский клуб.
«Пауло подписал новый контракт с „Ювентусом“ в апреле. Он счастлив в Турине», — рассказал агент The Guardian.
«Ювентус» подписал контракт с Пауло Дибалой до 30 июня 2022 года. Финансовые детали сделки офцициально не разглашались, но в СМИ сообщалось, что Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком«Юве» после Гонсало Игуаина, который зарабатывает € 7,5 млн в год.
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