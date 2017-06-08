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Фурсенко: привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза

8 июня 2017, четверг. 09:08. Футбол

Генеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как, по его мнению, изменился российский футбол за время его отсутствия, а также поведал, почему при выборе нового тренера петербургского клуба он принял решение назначить на этот пост итальянца Роберто Манчини.

«Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Всё зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришёл, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать.

Почему выбор остановил на Манчини? Он — один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы ещё до того, как я пришёл работать в РФС — я собирался пригласить его на работу в сборную России. Идея с Манчини была ещё до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м — когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза», — цитируют Фурсенко «Известия».

«Зенит» представит Манчини 13 июня
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Роберто Манчини Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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