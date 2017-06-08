Дахуд: полностью понимаю свист болельщиков «Боруссии» М в мой адрес

Бывший полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дахуд отметил, что относится с пониманием к свисту болельщиков команды в его адрес. Футболиста начали освистывать после того, как он подписал контракт с дортмундской «Боруссией», цвета которой будет защищать со следующего сезона.
«Я полностью понимаю свист болельщиков «Боруссии» в мой адрес. С юношеских лет я играю за этот клуб, и болельщики идентифицируют меня с собой. И потом я вдруг перехожу в стан противников. Для меня важно, что в «Боруссии» Д во мне был заинтересован не только тренер, но и руководство клуба», — цитирует Дахуда Bild.
С дортмундцами Дахуд подписал контракт до 2022 года.