Леоненко — об игре Коноплянки: ему вся Украина говорит, что надо отбирать мяч

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки и прокомментировал высказывания украинца в адрес главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, которого он назвал трусом.
«Не могу понять, как может пихать Коноплянка тренеру, если он в составе не играет? Точнее, даже не пихать, а учить. Я понимаю, если бы он тащил «Шальке», то мог бы всему городу рассказывать. А когда ты сидишь в запасе и учишь тренера, то извините…
Он говорит, что не понимает, почему не играет. Но, по-моему, ему уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч. Жене не надо любить себя в футболе, надо любить футбол в себе. Сейчас он выдал слабую игру. И какие отговорки? Он мало играл. Не понимаю, почему не видят замены тренеры сборной», — цитирует Леоненко «Футбол 24».