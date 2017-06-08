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«Эспаньол» отказался продавать вратаря Лопеса «Тоттенхэм Хотспур» за € 2,3 млн

8 июня 2017, четверг. 09:32. Футбол

Переговоры между «Эспаньолом» и «Тоттенхэм Хотспур» относительно голкипера Пау Лопеса прервались, сообщает испанские интернет-издание Sport.

Испанский футболист прошлый сезон провёл на правах аренды в английском клубе. У «Тоттенхэма» была опция выкупа трансферного листа игрока за € 7 млн, однако раскошеливаться на такую сумму он не собирается. Каталонскому клубу предложили сначала € 1,5 млн, после чего увеличили сумму до € 2,3 млн. Однако в обоих случаях «Эспаньол» предложение отклонил. После этого «Эспаньол» официально объявил, что Лопес присоединится к каталонскому клубу.

По итогам предыдущего сезона Лопес в АПЛ не провёл ни одной игры

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Эспаньол
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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