«Эспаньол» отказался продавать вратаря Лопеса «Тоттенхэм Хотспур» за € 2,3 млн

Переговоры между «Эспаньолом» и «Тоттенхэм Хотспур» относительно голкипера Пау Лопеса прервались, сообщает испанские интернет-издание Sport.
Испанский футболист прошлый сезон провёл на правах аренды в английском клубе. У «Тоттенхэма» была опция выкупа трансферного листа игрока за € 7 млн, однако раскошеливаться на такую сумму он не собирается. Каталонскому клубу предложили сначала € 1,5 млн, после чего увеличили сумму до € 2,3 млн. Однако в обоих случаях «Эспаньол» предложение отклонил. После этого «Эспаньол» официально объявил, что Лопес присоединится к каталонскому клубу.
По итогам предыдущего сезона Лопес в АПЛ не провёл ни одной игры