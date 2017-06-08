«СКА-Хабаровск» продлил контракты с вратарём Довбней и форвардом Никифоровым

Игроки ФК «СКА-Хабаровск» — вратарь Александр Довбня и нападающий Владислав Никифоров заключили новые контракты с клубом. Об этом говорится на официальном сайте команды.
Грядущий сезон в составе ФК «СКА-Хабаровск» будет вторым в карьере Александра Довбни и уже одиннадцатым в послужном списке Владислава Никифорова (всего в составе «армейцев» только в первенствах России форвард провёл 257 матчей, в которых забил 21 мяч).
В минувшем сезоне ФНЛ Александр Довбня провёл за «СКА-Хабаровск» 18 матчей (включая стыковые поединки с «Оренбургом»), в которых пропустил 11 мячей. В активе Александра 10 матчей, сыгранных на ноль, и 2 отражённых пенальти из трёх назначенных, причём один из них – в решающем «переходном» поединке с ФК «Оренбург».
На счету Владислава Никифорова 31 матч, проведённый в минувшем сезоне ФНЛ (включая 2 «стыковых»), и 3 забитых в этих играх мяча.