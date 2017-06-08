Хашиг: по Ари никто переговоров не ведёт, слова Геркуса — неправда

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который сказал, что «железнодорожники» ведут переговоры о выкупе форварда Ари, находящегося в аренде, из краснодарского клуба.
«С нами никто никаких переговоров не ведёт, ничего не предлагает, поэтому слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса – неправда», — сказал Хашиг корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Напомним, Ари был арендован «Локомотивом» у «Краснодара» во время зимней паузы. Сообщалось, что причиной стали конфликтные ситуации, возникшие у бразильца с несколькими игроками и сотрудниками клуба.