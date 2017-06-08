«Арарат» подписал контракт с бывшим игроком «Уфы» Поповым

«Арарат» подписал контракт с защитником Михаилом Поповым. Об этом сообщается на официальной странице столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее 31-летний защитник выступал за калининградскую «Балтику», «Уфу», «СКА-Энергию» из Хабаровска, московский «Солярис» и «Луч-Энергию» из Владивостока.
Накануне «Арарат» сообщил о заключении контракта с бывшими футболистами «Спартака» Романом Павлюченко и Алексеем Ребко. Также клуб ведёт переговоры с экс-игроком «Локомотива» и «Краснодара» Маратом Измайловым.
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