Новичок «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие и позитивные рекомендации по России

Полузащитник сборной Кабо-Верде Нуну Мигелем Монтейру Роша, который накануне стал игроком «Тосно», признался, что перед трансфером советовался со своим соотечественником нападающим Зе Луишем, выступающим за «Спартак».
«Я впервые в России, первые ощущения очень хорошие, думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате. Чьим мнением руководствовался при принятии решения? Зе Луиш, нападающий из московского «Спартака», футболист которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России.
Каковы ожидания от будущего чемпионата РФПЛ? Не могу пока прокомментировать, потому что не начал играть в этом чемпионате, но отдам своё сердце внутри футбольного поля. Нужно, чтобы болельщики помогали и поддерживали, несмотря на то что могут быть разные результаты. Со своей стороны, готов отдать все силы, а болельщиков прошу об ответной поддержке нашей команды», — цитирует хавбека пресс-служба «Тосно».