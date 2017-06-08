Трансферный бюджет «Интера» нынешним летом составит € 110 млн

Китайские инвесторы «Интера» выделят € 110 млн на укомплектование команды, без учёта возможных продаж. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Деньги, вырученные с продаж, также будут выделены для покупки новых футболистов.
В то же время «Интер» должен продать кого-то из футболистов в районе € 30 млн, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Наиболее очевидным решением является трансфер Ивана Перишича, но Лучано Спаллетти, который накануне прибыл в Китай, чтобы подписать контракт, хочет сохранить хорвата.
В сложившейся ситуации нерадзурри могут расстаться с Андреа Раноккьей, Стеваном Йоветичем, Джейсоном Мурильо или Марсело Брозовичем.