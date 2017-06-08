ФИФА задействует 84 автобуса и 100 автомобилей на Кубке конфедераций — 2017

Начальник отдела маркетинговых мероприятий ФИФА Джей Нойхаус во время официальной передачи автомобилей для Кубка конфедераций — 2017 рассказал, сколько автомобилей будет использовать ФИФА на турнире.
«Мы знаем, что Кубок конфедерации очень интересный турнир, погода наладилась, ведь в Москве долгое время шли дожди. Здорово, что у нас налаженное партнёрство с Хендай и Киа, они поддерживают все наши турниры и предоставляют нам транспорт, чтобы мы могли обеспечить гостей машинами.
У нас будет задействовано 84 автобуса и более 100 легковых автомобилей для гостей на Кубке конфедерации. Мы с нетерпением ждем Кубка конфедераций, чтобы увидеть автомобили на турнире», — передаёт слова Нойхауса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.