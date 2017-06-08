Гвардиола: никто не умеет упрощать сложные вещи так, как Месси

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», в очередной раз выразил восхищение нападающим каталонской команды Лионелем Месси.
«Нам хотелось бы оказаться в мозгу Месси. Это привилегированный для футбола, суперодарённый игрок. Месси не только один из самых значительных футболистов в истории, но ещё и один из самых важных спортсменов. Все знают, что рано или поздно он сделает то или иное. Люди в каждом матче ждут от него трёх голов. И такое давление может выдержать лишь игрок его уровня. У него нет ошибочного контроля мяча или паса. Самое замечательно, что дети видят, что он делает с трудными вещами. Никто не умеет упрощать сложные вещи так, как Месси. Я понимаю, что когда-нибудь Лео закончит играть, и поэтому не хочу упускать ничего из того, что делает он», — цитирует Гвардиолу Catalunya Ràdio.
Ранее приводились слова Месси о том, что он хотел бы завершить карьеру в «Барселоне»