«Манчестер Сити» подтвердил переход Эдерсона из «Бенфики»

«Манчестер Сити» подтвердил переход вратаря «Бенфики» Эдерсона, который официально станет игроком «горожан» с 1 июля нынешнего года. Ранее стало известно, что за 23-летнего футболиста английский клуб заплатил € 40 млн.
«Мне всё нравится в „Манчестер Сити“. Это отличный клуб, лига, в Англии удивительные болельщики, здесь играют в великолепный футбол. У меня всегда была мечта играть в Англии. С Пепом Гвардиолой „Сити“ растёт всё больше и больше, он вводит в команду молодых игроков на будущее, и это было важным фактором при принятии моего решения», — цитирует Эдерсона официальный сайт клуба.
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