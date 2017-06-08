«Бавария» готова предложить Алексису Санчесу € 470 тыс. в неделю

«Мюнхенская «Бавария» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, немецкий гранд настолько заинтересован в услугах футболиста сборной Чили, что готов предложить ему огромную зарплату в размере € 470 тыс. в неделю.
Ранее президент мюнхенцев Ули Хёнесс уже говорил о том, что клуб намерен усилить состав команды. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в свою очередь отмечал, что Санчес будет выставлен на трансфер только в том случае, если ему найдут замену