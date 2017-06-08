Судей на Кубке конфедераций — 2017 будут сопровождать сотрудники МВД

Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал, как будет осуществляться перевозка судей на Кубке конфедераций — 2017.
«Судей во время Кубка конфедераций будет охранять МВД России. От гостиницы до стадиона их будет сопровождать полицейский эскорт. Как именно это будет осуществляться — решать МВД России», — передаёт слова Нойхауса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Матчи Кубка конфедераций будут проходить в четырёх российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Команды – участницы КК-2017 будут постоянно сопровождаться сотрудниками МВД