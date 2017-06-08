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CAS рассмотрит апелляцию Р. Ерёменко 11 июля

8 июня 2017, четверг. 12:54. Футбол

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Ерёменко на решение УЕФА о его дисквалификации 11 июля. Об этом рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы финского футболиста.

«Заседание, на котором будет рассмотрена апелляция Романа Ерёменко, назначено на 11 июля. Пока не готов давать более подробных комментариев по этому вопросу — всё будет после заседания», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Р. Ерёменко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Роман Ерёменко Допинг
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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