ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем

Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий и Сергей Игнашевич продлили контракты со своим клубом. Соглашения всех трёх игроков рассчитаны до окончания сезона-2017/18.
«Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», — говорится в официальном «Твиттере» столичной команды.
В. Березуцкий дебютировал за ЦСКА в 2002 году и за это время сыграл 492 матча и забил 13 голов. А. Березуцкий также провёл первый матч за «армейцев» в 2002 году, на его счету 473 матча, 10 голов. Игнашевич дебютировал в стане ЦСКА в 2004 году, проведя 505 матчей и забив 45 голов.