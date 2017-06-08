Гвардиола: не буду наставником сборной Каталонии и «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», в очередной раз повторил, что больше не будет тренировать сине-гранатовых. То же самое он сказал и относительно сборной Каталонии.
«Я не буду наставником сборной Каталонии и «Барселоны». Возвращение в Бундеслигу? Мой контракт с «Манчестер Сити» в силе ещё два года, и я хочу отработать его до конца. А потом посмотрим», — приводит слова Гвардиолы Catalunya Ràdio.
Гвардиола работал у руля «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011). «Баварию» он возглавлял с 2013 по 2016 год. Команда под его руководством трижды побеждала в чемпионате Германии, дважды выигрывала Кубок страны (2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2013) и клубный чемпионат мира (2013). На международной арене он с мюнхенцами больших успехов не добился.