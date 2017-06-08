К. Навас: благодарен Зидану, а благодарность должен выразить своей игрой

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас выразил благодарность главному тренеру команды Зинедину Зидану. По ходу минувшего сезона у коста-риканского футболиста были сложные периоды, и он даже подвергался освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Однако Зидан неизменно выражал ему поддержку и доверие.
«Я начал сезон с травмой, и мне было нелегко преодолеть её последствия. Очень хотел, чтобы всё было легче, но не получилось. Теперь же я чувствую себя намного более сильным как в игровом, так и психологическом аспектах. Предпочитаю концентрироваться на титулах, которые мы выиграли. Это было нелегко, и нужно было приложить немало усилий. Я должен быть признателен людям, которые оказывали мне поддержку. Я благодарен Зидану, а благодарность должен выразить своей игрой, стараясь выступать как можно лучше», — цитирует Наваса Mundo Deportivo.
Ранее игроки «Реала» просили президента клуба Флорентино Переса не выставлять Наваса на трансфер
«Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.