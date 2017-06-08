«Урал» рассматривает вариант подачи апелляции на решение CAS по делу Тамузу

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал о возможности оспорить решение CAS по делу Тото Тамузу. Ранее суд Лозанны отклонил апелляцию уральского клуба и оставил в силе решение ФИФА, согласно которому «Урал» обязан выплатить компенсацию израильскому футболисту $ 360 тыс.
«Мы рассматриваем вариант подачи апелляции на решение CAS, но это не сто процентов», — сказал Медведевских в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Тамузу выступал за «Урал» в сезоне-2013/14, принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями. В январе 2014 года перешёл в румынский клуб «Петролул». Футболист утверждал, что российский клуб загубил его карьеру, поэтому и обратился в ФИФА, потребовав денежную компенсацию.