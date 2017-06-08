Гнабри объявил об уходе из «Вердера»

Полузащитник бременского «Вердера» Зерге Гнабри подтвердил информацию немецких СМИ о том, что близок к смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Хоффенхайм». На своей странице в социальной сети «Инстаграм» 21-летний футболист написал:
«Дорогие болельщики команды, «Вердер» для меня действительно особенный клуб. Здесь я смог добиться своих желаний и того, что представлял себе. И я получил шанс показать себя, за что благодарен всем. Никогда не забуду поддержки всего города, болельщиков и одноклубников. Однако мой путь пролегает по другому месту. Позже я скажу об этом больше. А сегодня мне важно сказать спасибо «Вердеру», который имеет место в моём сердце».
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.