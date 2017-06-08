Венесуэла обыграла Уругвай в серии пенальти и вышла в финал ЧМ U20

Определился первый финалист чемпионата мира среди сборных до 20 лет, который проходит в Южной Корее.
На стадионе «Тэджон Ворлд Кап» встречались Уругвай и Венесуэла. Оба мяча были забиты после перерыва.
На 49-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Венесуэлы, который реализовал Николас де ла Крус.
Подопечные Рафаэля Дудамеля сумели отыграться на 91-й минуте. Точный удар Самуэля Сосы позволил команде перевести игру в овертайм.
В последующие 30 минут победитель выявлен не был, и всё решалось в серии пенальти, где удача улыбнулась Венесуэле (4:3).
Второй финалист определится в матче Италия – Англия, который состоится 8 июня. Начало – в 14:00 мск.