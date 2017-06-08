Игнашевич: ЦСКА – это семья, клуб искренних людей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал решение продлить контакт с московским клубом. Новый договор рассчитан до конца сезона-2017/18. Новые контракты на такой же срок подписали Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий.
«ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжу защищать красно-синие цвета», — сказал Игнашевич в интервью пресс-службе клуба.
Игнашевич дебютировал в стане ЦСКА в 2004 году, проведя 505 матчей и забив 45 голов.
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем