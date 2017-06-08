Экс-кандидат в президенты «Барселоны» хочет объявить вотум недоверия Бартомеу

Бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Агусти Бенедито созвал пресс-конференцию, на которой сообщил о намерении выдвинуть вотум недоверия нынешнему руководству клуба во главе с Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Mundo Deportivo.
Бенедито считает Бартомеу и его сотрудников некомпетентными людьми и отметил, что «Барселона» переживает самый серьёзный институциональный кризис за последние 40 лет. Кроме того, он заявил, что клуб заключил позорную сделку с прокуратурой, чтобы закрыть дело о невыплате налогов нападающим Неймаром, а также для того, чтобы были спасены сам Бартомеу и бывший президент сине-гранатовых Сандро Росель.
Теперь в распоряжении Бенедито 14 дней для того, чтобы собрать для вотума недоверия около 15% подписей членов испанского гранда. Сам каталонский клуб и должен теперь назвать точное число своих членов, но Бенедито утверждает, что ему необходимо собрать около 16 500 подписей.