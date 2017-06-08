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Сборная Мексики объявила окончательный состав на Кубок конфедераций

8 июня 2017, четверг. 14:51. Футбол

Сборная Мексики определилась с окончательной заявкой на Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.

Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»).

Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба — «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»).

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (все — «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»).

Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвин Лосана («Пачука»).

Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»

11 звёзд, которые пропустят Кубок конфедераций
Два футболиста сборной России и даже новозеландец составили конкуренцию немецким звёздам, не попавшим на Кубок конфедераций.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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