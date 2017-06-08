Сарсания: Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал новость о том, что бывшего наставника питерцев Мирчу Луческу не уведомили о смене тренера. Румынский специалист был отправлен в отставку 28 мая, а 1 июня «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на тренерский мостик сине-бело-голубых.
«Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция. Думаю, что это руководство клуба только может знать, так как они были на контакте с Луческу. Я же ничего сказать не могу по этому поводу», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Луческу: я принёс «Зениту» € 100 млн, а мне даже не сообщили о смене тренера