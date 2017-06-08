Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сарсания: Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция

8 июня 2017, четверг. 15:45. Футбол

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал новость о том, что бывшего наставника питерцев Мирчу Луческу не уведомили о смене тренера. Румынский специалист был отправлен в отставку 28 мая, а 1 июня «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на тренерский мостик сине-бело-голубых.

«Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция. Думаю, что это руководство клуба только может знать, так как они были на контакте с Луческу. Я же ничего сказать не могу по этому поводу», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Луческу: я принёс «Зениту» € 100 млн, а мне даже не сообщили о смене тренера
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Константин Сарсания Мирча Луческу
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
16:08 В. Березуцкий: ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб — это родной дом
15:58 Англия обыграла Италию и стала вторым финалистом ЧМ U20
15:56 «Зенит» заинтересован в защитнике итальянского клуба СПАЛ
15:52 Игроки сборной Саудовской Аравии не почтили память жертв лондонского теракта
15:51 Владелец «Халл Сити» впечатлён достижениями Слуцкого в ЦСКА
15:45 Сарсания: Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция
15:33 Акинфеев: сборная Чили — классная команда, глупо выделять в ней одного игрока
15:28 Черчесов: у сборной нет основных игроков на КК-2017, есть 20 полевых и 3 вратаря
15:15 Сарсания: «Зенит» ищет очень хороших игроков на ключевые позиции
15:12 Зидан признан лучшим тренером Примеры в мае, Роналду — лучшим игроком
15:09 «МЮ» не собирается платить за Морату более £ 60 млн
15:03 Сарсания: предварительно Дзюба будет готов начать первый сбор «Зенита»
14:51 Сборная Мексики объявила окончательный состав на Кубок конфедераций
14:41 «Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года
14:22 «Енисей» совершил первый трансфер после назначения Аленичева
14:20 Экс-кандидат в президенты «Барселоны» хочет объявить вотум недоверия Бартомеу
14:17 Игнашевич: ЦСКА – это семья, клуб искренних людей
14:15 Нападающий «Интера» Биабиани может стать одноклубником Караваева в «Спарте»
14:13 «Рубин» объявил об уходе Хави Грасии с поста главного тренера
13:47 Венесуэла обыграла Уругвай в серии пенальти и вышла в финал ЧМ U20
13:44 Гнабри объявил об уходе из «Вердера»
13:42 Погба: Моуринью – экстремал, он заслуживает считаться особенным
13:23 «Урал» рассматривает вариант подачи апелляции на решение CAS по делу Тамузу
13:21 Ефремов: надеюсь, появление в России bwin принесёт российскому футболу пользу
13:19 К. Навас: благодарен Зидану, а благодарность должен выразить своей игрой
13:17 Медведев: «Локомотив»? Вопрос к агенту, контракт с «Ростовом» истекает 10 июня
13:01 Гвардиола: не буду наставником сборной Каталонии и «Барселоны»
13:01 ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем
12:56 «Милан» проведёт переговоры с агентом Диего Косты
12:54 CAS рассмотрит апелляцию Р. Ерёменко 11 июля
12:53 Сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года
12:37 Представлен автобус сборной России на Кубок конфедераций — 2017
12:22 Судей на Кубке конфедераций — 2017 будут сопровождать сотрудники МВД
12:19 Капелло: Зидан привил «Реалу» немного итальянского стиля
12:18 «Бавария» готова предложить Алексису Санчесу € 470 тыс. в неделю
12:12 Гальярдини заменит Маркизио в сборной Италии
12:02 «Манчестер Сити» подтвердил переход Эдерсона из «Бенфики»
12:00 Гвардиола: никто не умеет упрощать сложные вещи так, как Месси
11:50 Чиновник ФИФА: на КК в Бразилии были проблемы с инфраструктурой, в России их нет
11:46 ФИФА задействует 84 автобуса и 100 автомобилей на Кубке конфедераций — 2017
11:42 Трансферный бюджет «Интера» нынешним летом составит € 110 млн
11:40 «Челси» нацелился на Жерома Боатенга
11:31 «Милан», «Рома» и «Интер» претендуют на хавбека «ПСЖ» Крыховяка
11:20 Новичок «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие и позитивные рекомендации по России
11:07 «Реал» попытается приобрести Мбаппе, если продаст Бэйла
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017