Владелец «Халл Сити» впечатлён достижениями Слуцкого в ЦСКА

Владелец «Халл Сити» Асем Аллам впечатлён достижениями Леонида Слуцкого в ЦСКА, пишет Mirror.
Российский специалист будет утверждён в качестве главного тренера в течение 48 часов и уже на следующей неделе приступит к работе. Тогда же 46-летнего наставника представят в роли нового рулевого «тигров».
Владельцу «Халл Сити» импонирует стиль игры, который прививал своим командам Слуцкий. Вместе с ЦСКА он выиграл три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и суперкубок.
Также положительные рекомендации о Слуцком «Халлу» дал владелец «Челси» Роман Абрамович. Российский тренер с момента прибытия в Лондон гостил у Абрамовича и имел доступ на базу «Челси» в Кобхэме.