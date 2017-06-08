«Зенит» заинтересован в защитнике итальянского клуба СПАЛ

По информации «Чемпионата», Франческо Викари, защитник итальянского клуба СПАЛ, вышедшего в Серию А по итогам прошлого сезона, интересен «Зениту». Приобрести 22-летнего футболиста хотела бы и «Дженоа», сделавшая уже соответствующий запрос.
Викари играет на позиции центрального защитника. Рост футболиста — 190 см, вес — 80 кг. Играл за молодёжные сборные Италии U20 и U21.
Викари принял участие в 34 матчах клуба СПАЛ, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки и 1 раз был удалён с поля за второе предупреждение.
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