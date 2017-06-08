Англия обыграла Италию и стала вторым финалистом ЧМ U20

В Южной Корее определился второй финалист чемпионата мира среди сборных до 20 лет. Вслед за Венесуэлой в финал вышла сборная Англии.
Родоначальники футбола на стадионе «Чонджу Ворлд Кап» обыграли сверстников из Италии – 3:1, уступая по ходу матча. Уже на 2-й минуте Риккардо Орсолини вывел итальянцев вперёд.
Отыграться сборная Англии смогла на 66-й минуте, отличился Доминик Соланке – 1:1. Спустя 11 минут забил Адемола Лукман, а на 88-й минуте Соланке оформил дубль, установив окончательный результат – 3:1.
Финал Венесуэла – Англия состоится 11 июня. В этот же день Уругвай и Италия разыграют бронзовые медали. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате»